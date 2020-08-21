新冠肺炎：世衞警告　全球年輕人染疫比例飆升逾兩倍

世界衞生組織周四（20日） 表示，歐洲地區每天平均新增約2萬6000宗新冠肺炎病例，疫情重臨的風險從未遠去，並警告全球15至24歲年輕人的感染比例，已自2月的4.5%上升到7月中旬的15%，升幅超過兩倍。

世衞歐洲區辦事處主任克盧格（Hans Kluge）在丹麥哥本哈根的視訊記者會上表示，新冠肺炎重創歐洲，各國透過封城及關閉學校等努力阻止病毒蔓延，但各國在放鬆公共衞生和社交距離政策後，人們開始鬆懈，因此仍面對疫情威脅。他又指，非常擔憂愈來愈多年輕人染疫，呼籲年輕人應該在阻止病毒傳播中扮演更重要角色，例如與其他人互動時戴上口罩、遠離擁擠的酒吧和大型聚會等。

隨著秋季將至，克魯格認為接下來全球將面臨學生重返學校以及流感季節的挑戰。世衞歐洲區域辦事處將在8月31日召開視訊會議，邀請歐洲53個國家及地區討論如何安全地重新開放學校。克魯格也認為，今年敦促高風險族群接種流感疫苗尤其重要，因為醫護人員已不堪重負，必須讓老年人在安全的環境中及早接種流感疫苗。

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