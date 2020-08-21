多地示威用非致命武器清場　人權組織斥奪人命

全球多國自去年起爆發多場大規模示威活動。法新社周四（20日）報道，由黎巴嫩貝魯特、伊拉克巴格達至白羅斯明斯克等示威，當局會用「非致命武器」驅散人群。多個人權組織均擔憂這類武器若不當地使用，會導致民眾重傷甚至死亡。

「非致命武器」包括催淚彈、橡膠子彈、電擊槍、警棍、閃光彈、水炮等，國際特赦組織曾發報告指，警方擁有各種「低致命」武器，但會導致民眾嚴重受傷甚至死亡，組織專家馬齊斯基（Marek Marczynski）直指，部分裝備的設計可在酷刑室使用，應被徹底禁止。

組織更記錄多宗由軍用催淚彈和煙霧彈導致死亡的案件，指在塞爾維亞及伊朗製造的比標準的催淚彈罐重10倍。組織成員馬盧夫（Lynn Maalouf）形容，這些武器會刺穿受害人頭骨，催淚彈嵌入頭部後會死亡。人權觀察綜合多宗在貝魯特示威的受傷事件，指安全部隊向示威者頭部直射僱淚彈，違反國際標準。

國際特赦組織批評肆意地使用這類武器是不合法地執法，促請禁止再用橡膠外殼的金屬子彈，但承認若果執法者受專業訓練和負上責任，就能減低死傷風險。