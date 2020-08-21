新冠肺炎：政府擬下月　放寬有居留資格外國人入境

雖然新冠肺炎疫情持續，但日本政府計劃下月起局部放寬入境限制措施，允許有居留資格的外國人重新入境，但必須接受新冠病毒檢測，並在指定酒店隔離14天。

日本政府目前因應疫情，禁止146個國家或地域的民眾入境，除了部分留學生、永久居留者等有居留資格的外國人，若非因親人葬禮、分娩等特殊情況而離開日本，均不得重新入境。

因應日本經濟活動正在重啟，並出現很多要求放寬入境限制的意見，政府計劃下月起讓有居留資格的外國人，即使並非因特殊情況出境，亦可重新入境日本。但他們與日本人一樣，必須接受檢測及隔離檢疫。

有日本居留資格的外國人有約260萬人，為應對放寬限制後增加的入境人流，當局準備下月中在成田機場等3個主要機場，把檢測能力擴大至每日1萬人。

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