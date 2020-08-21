反對醫學院擴大招生加劇競爭　實習醫生無限期罷工

南韓政府近日推出醫學院擴大招生等醫療政策，引發醫護界不滿。南韓實習醫生周五（21日）早上7時起，分批無限期罷工；大韓醫師協會亦將由下周三（26日）起，展開為期3天的全國大罷工。由於新冠肺炎疫情尚未平息，外界憂慮罷工產生不良影響。

擁有1.6萬名會員的南韓實習醫生協會，本月7日率先罷工，並舉行示威活動，抗議醫學院擴大招生人數等醫療政策。他們認為，國內醫護人手充足，需要的是提高薪酬，擴大招生只會導致加劇醫生之間的競爭，不能解決各地區醫療基礎設施參差的問題。

因應醫生罷工行動可能對病人帶來的影響，首爾聖母醫院相關人士表示，除了緊急手術外，其他手術日程需要調整，而新冠病毒篩查站亦可能要縮小運作規模。首爾大學醫院則表示，攸關病人性命的醫護人員不會罷工，但其他病人的候診時間料會延長。

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