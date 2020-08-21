反對派領袖納瓦尼疑遭落毒昏迷　法德領袖願協助

俄羅斯反對派領袖納瓦尼周四（20日）懷疑中毒，陷入昏迷在醫院搶救，事件引起國際關注。法國總統馬克龍和德國總理默克爾同日表明，會向納瓦尼提供協助，促請就肇因展開透明調查。

馬克龍稱對事件感到非常擔憂和痛心，稱法國將會向納瓦尼及其家人提供一切必要協助，包括醫療、庇護及人身保護。與馬克龍同場的默克爾則希望納瓦尼盡快康復，並稱若有需要會向他提供醫療援助。她亦相信事件真相會很快搞清楚，促請要透明地展開調查。

另外，德國非牟利組織「Cinema for Peace Foundation」稱基於人道理由，派出醫療專機從當晚飛往俄羅斯西伯利亞，接載納瓦尼到柏林就醫，惟納瓦爾主診醫院指他病情嚴重而無法移動，拒絕讓他送離國外治療。曾兩度遭落毒的俄羅斯民主派人士穆爾扎（Vladimir Kara-Murza）認為，事件是與克里姆林宮有關的安全部隊所為。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020