新冠肺炎：中方否認華工注射疫苗後被拒入境

澳洲傳媒報道，中國48名在巴布亞新畿內亞受僱工作的礦工，注射了未經當地政府許可的新冠病毒試驗疫苗，周四（20日）被禁止入境並需要原機遣返。中國駐巴布亞新畿內亞大使薛冰指報道失實，涉事礦工獲准入境。

《澳洲人報》周五（21日）報道，在巴布亞新畿內亞從事採礦的中國冶金科工集團，旗下瑞木鎳鈷管理公司向當地衞生部門聲稱，一批員工本月10日接種疫苗，並稱疫苗產生抗體，他們抵埗時可能會出現假陽性反應，錯誤檢測到他們有病毒。

巴布亞新畿內亞警長和防疫指揮官曼寧（David Manning）稱，未有從中方取得疫苗試驗資訊，礦工可能為當地國民帶來風險，所以拒絕入境。他要求中方解釋疫苗試驗的研發進展和潛在風險，並提交自願接受試驗疫苗證明等文件。

薛冰周五回應內地傳媒查詢時表示，該批礦工日前經巴布亞新畿內亞政府批准，乘包機抵埗並在當地復工復產。他指礦工離境前檢測顯示沒有染疫，入境後嚴格執行當地防疫措施，在指定酒店隔離14天，中方沒有在當地試驗疫苗。

巴布亞新畿內亞因應疫情禁止在國內試驗疫苗，也禁止向民眾提供未經批准的疫苗或藥品；任何聲稱在海外接種疫苗的人士，入境後要接受嚴格篩檢隔離。

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