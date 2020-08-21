日外相訪巴布亞新畿內亞　料討論南海局勢

日本外相茂木敏充周四（20日）展開4個亞太國家的訪問行程，將分別與各國首腦對話，討論新冠肺炎疫情等問題。他當日傍晚抵達首站巴布亞新畿內亞，料會討論中國推進軍事基地化的南海局勢。

日本外務省指，茂木在巴布亞新畿內亞首都莫爾茲比港，出席該國總理馬拉佩主持的晚餐會，周五（21日）與對方舉行約1小時的會談。雙方討論北韓局勢等問題，簽署兩國加強合作的共同聲明，茂木表明日方願意支援巴布亞新畿內亞受新冠疫情打擊的經濟。

茂木之後會先後前往柬埔寨、老撾及緬甸訪問，周六（22日）與柬埔寨總理洪森會面，下周日及一（23及24日）分別與老撾總理通倫及緬甸國務資政昂山淑姬會面，討論互相放寬出入境限制、恢復往來等事宜，並於下周二（25日）返日。

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