新冠肺炎︰維省增179病例　5周以來最少

澳洲維多利亞省新冠肺炎疫情持續反覆，周五（21日）通報新增179宗確診病例及9宗死亡個案，其中新症數字是5周以來最低。總理莫里森表示暫未不考慮放寬回國旅客人數的限制，繼續維持在每周4000人的水平。

維多利亞省是澳洲疫情重災區，這是當地自7月13日以來單日錄得少於200宗新症。省長安德魯斯表示，其中7宗新增死亡個案與養老機構有關，死者介乎60多歲至100多歲；當地衞生部門指新增病例每天呈現持續下降的趨勢。

莫里森周五表示，現時提高回國旅客人數的限制水平非明智選擇，因此內閣在當天會議上一致同意維持現狀，而他正考慮為被困海外的澳洲國民提供支援。

鄰國新西蘭周五通報新增11宗病例，包括9宗社區傳播病例。總理阿德恩強調抗疫進展良好，但當天未有放寬封鎖措施。她又反擊美國總統特朗普，指新西蘭日增11宗新症並非疫情大爆發，與美國日增4萬宗新症不可相提並論。

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