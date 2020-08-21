反對派設委員會促對話　檢察總長提刑事檢控

白羅斯反對派人士要求執政26年的總統盧卡申科下台，日前更成立協調委員會，確保和平移交權力。盧卡申科周五（21日）指出，國內騷亂是由美國組織、歐洲配合煽動；白羅斯檢察總長科紐克亦指控委員會成員企圖奪取政權，已經提出刑事檢控。

盧卡申科接受俄媒訪問時稱：「他們（西方）在波蘭華沙附近建了一個特殊中心。我們一直在觀察，知道這個中心是做什麼的。當附近動盪不安，坦克和飛機就開始出動，這非巧合。」

流亡立陶宛的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭成立協調委員會，由反對派政客、工廠代表、諾貝爾文學獎得主阿列克謝耶維奇等人組成，成員於周三（19日）召開首次會議，促請落實新一輪大選和要求與盧卡申科對話。惟盧卡申科拒絕反對派訴求，直斥他們企圖發動由西方國家支持的政變。

科紐克在視像講話中批評協調委員會旨在奪權和危害國家安全，又稱當局展開涉及國安罪行的調查，最多可判囚5年，並指有數人得悉道有關行為屬違法後，表明會退出委員會和反對其主張。據悉，其中一名成員昨日接受當局問話，但強調所有計劃和活動都是合法。

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