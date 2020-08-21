新冠肺炎：教會拒配合防疫　文在寅下令嚴懲

南韓新一波新冠肺炎疫情反彈，周五（21日）通報新增324名患者，是自3月8日後首次單日超過300宗新症。這波疫情主要涉及宗教團體，但部分教會拒絕配合政府防疫，總統文在寅下令嚴懲妨礙執行防疫的行為。

中央防疫對策本部表示，首爾市愛第一教會累計739人確診，並蔓延至12個市及道的辦公室、醫院及宗教設施，與光化門集會有關的病例亦增至60宗。防疫部門入稟指控教會拒絕配合，並要求教會相關人員立即接受檢測。

文在寅周五到訪首爾市政府視察防疫情況，警告首都「失守」將殃及全國。他批評不配合病毒檢測和流行病學調查的行為，要求有關部門以妨害公務罪或刑事法處置涉案人士，必要時以即時拘捕或申請拘留等方式依法嚴懲違規行為。

另外，國防部周五宣布取消原定下月1日開始的年度預備軍召集訓練，以配合國家抗疫行動。這是南韓1968年實施預備軍制度後，首次取消召集訓練。

至於新加坡研究人員對1月至2月的患者展開研究後發現，一種新冠肺炎的變種缺失382個核苷酸（nucleotide），感染後症狀較輕，有望為研發疫苗及治療方法提供全新途徑。有關研究周二（18日）已刊登在國際醫學期刊《刺針》。

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