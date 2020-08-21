抗癌英雌連游10小時　破紀錄鼓勵同路人

泰國一名45歲女子曾患癌症，醫生甚至判斷她只餘8個月壽命，惟她沒因此意志消沉，反而努力與病魔搏鬥，最後痊愈。女子康復後積極參社區活動，以自身經歷鼓勵同路人。她上周更打破馬拉松式游泳10小時的紀錄，全程游了約25.7公里，感動人心。

泰國傳媒周三（19日）報道，創下紀錄的威沙努塔（Visaruta Forsans）上周六（15日）在一項「游泳抗癌」活動中，從帕安島出發游泳，途中經過數個島嶼和海灘，稍作停留進食和飲水再繼續，最後以10個小時游畢全程 。

威沙努塔表示，當初她知道患末期癌症時，嘗試改變生活方式，包括嚴格挑選食物、控制情緒和多做運動，希望可充實度過每一天。戰勝癌魔後，她想到何不挑戰自己的極限，參加這次的游泳抗癌活動。她今年1月亦曾到香港參加一項被譽為全亞洲最高難度的渡海泳活動，在不穿潛水衣下從赤柱灣出發，經過12個海灣前往淺水灣。當時水溫僅攝氏17度，但威沙努塔並沒放棄，更成為首位完成該活動的泰國健兒。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020