今秋推代步機械人　扶老助弱方便遊客

日本有機械人技術公司周二（18日）公布，今秋在東京的住宅區推出名為「樂路」（RakuRo）的單坐式自動駕駛電動椅，讓行動不便的長者以至其他居民用以代步。日後樂路還可能出現在主題公園、觀光景區、博物館和機場大樓，以多國語言為旅客提供貼心的導賞服務。

樂路是日本ZMP公司去年發表的自動駕駛電動椅智能機械人，原意是作為老人和傷健人士的代步工具。其一雙LED大眼睛會隨與人的互動而改變表情，有如電視劇《小路寶》主角般逗人喜愛。座位前的輕觸式平板電腦除了用來顯示路程等，也可以用指定的語言介紹沿路景物，包括店舖優惠等。充電1小時可用4小時，很省能源，用家屆時需以手機軟件預約付費。

為安全計，樂路自動模式時只會在行人路以一般步速前進，遇上阻礙物或行人紅燈時會自動停止，等待障礙物離開或轉綠燈，所以很少機會發生意外。但它也可以轉為手動駕駛以較高速度行進，方便趕時間的人使用。

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