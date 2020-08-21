華公務船黃岩島沒收菲漁民工具　菲律賓提抗議

中國與菲律賓在黃岩島有主權爭議。

菲律賓政府周四（20日）循外交渠道向中國提出抗議，指中國公務船在兩國有主權爭議的黃岩島，非法沒收菲律賓漁民設置的捕魚工具。

菲律賓外交部的聲明指，中國公務船於今年5月，在菲律賓三描禮士省對開的黃岩島海域，沒收了菲律賓漁民設置的捕魚工具，再次就事件提出抗議。據報，三描禮士省的漁民過往在該海域捕魚時，曾多次被中方人員驅趕。

聲明亦指，菲律賓強烈反對中方向飛過西菲律賓海上空的菲律賓巡邏機，違規發出無線電警告。

對此，中國外交部發言人趙立堅周五（21日）強調，中國海警在黃岩島海域依法開展執法活動，無可厚非；菲方派軍機侵入中國南沙駐守島礁鄰近空域，損害中方主權和安全，中方敦促菲方立即停止非法挑釁活動。

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