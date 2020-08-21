導演女婿捧紅岳母　文盲阿嬸變網劇諧星

印度57歲農婦米爾庫里（Gangavva Milkuri）不漂亮、不會唱歌，甚至連認字和上網也成問題，但這位過去最遠只到過鄰村的大嬸，卻憑完全天賦的幽默感，與女婿合作拍連續網劇，成為紅遍印度的網上諧星，在YouTube更擁有過百萬粉絲。

米爾庫里5歲出嫁後，一直在中部卡因納加爾市郊的農村過苦日子。因為丈夫酗酒不理家庭，她每天要不停割草和捲煙賺錢養大3名子女。她其中一名女婿沙里南（Srikanth Sriram）從電影系畢業後希望打響名堂，於2015年籌拍反映農村趣事的網劇，並以正宗的農村大嬸米爾庫里當女主角，2017年在YouTube設立《農村生活日誌》(The Village Show，暫譯）頻道上載劇集，每集均大受歡迎，有米爾庫里參演的集數收視更明顯翻倍。

這對岳母女婿拍檔憑網劇一夜成名，沙里南更因此如願當上電影導演。《農村生活日誌》現時仍繼續拍攝，米爾庫里亦不時出席當地影藝圈的活動，並獲得與當地紅星合作演出的機會。她表示：「現在我站在人生高峰，是全個團隊的功勞。」不過她亦稱唯一遺憾是沒有受過教育，令她在面對名人時不知如何應對。

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