9被捕示威者獲保釋　政府延長防疫緊急狀態

泰國反政府示威連日持續不斷，警方周四（20日）再拘捕5名異見者，包括再度被捕的人權律師阿農（Anon Nampa），累計9人被捕。國家安全委員會同日則通過新冠肺炎疫情管理中心的提議，同意將原定本月31日結束的全國緊急狀態，延長至下月30日；但強調與學生集會無關。

警方要求法院羈押及拒絕被捕9人的保釋，但全部人最終均獲准保釋。面對激烈反對聲浪，警方同日辯護指，由於示威者確有犯法，拘捕他們只是職責所在。其中，民運領袖阿農被控煽動社會動亂、擾亂社會治安以及煽動民眾仇視王室等罪名；他早前已在7月的集會被捕，保釋期間參與示威又再被捕。

泰媒報道，國家安全委員會秘書長頌薩（Somsak Rungsita）表示，會將《緊急狀態法》延長至9月底，但強調決定無關學生集會。關於學生在緊急狀態下能否舉行政治集會一事，頌薩回應指，只要學生活動合法，就沒有問題。

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