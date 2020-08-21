楊潔篪抵釜山　料商討中方領導人訪韓

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪周五（21日）抵達南韓釜山，展開為期兩天的訪問。外界預期他此行將與青瓦台國家安保室室長徐薰討論，有關中方領導人訪韓事宜。

楊潔篪是南韓爆發新冠肺炎疫情後，首位訪韓的中國高層官員，也是繼2018年7月後再次到訪。他周六（22日）上午將與徐薰會面，預料雙方就中韓聯防聯控、加強高層交流、朝鮮半島及國際局勢等交換意見，會後共進午餐。

中韓兩國原計劃上半年促成中方領導人訪韓，但因疫情延遲至今。青瓦台一名官員透露，中方領導人訪韓是這次會談的主要議題，兩國爭取在疫情趨穩及條件成熟時機促成此行。

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