英法偵察機闖黑海　俄戰機攔截阻犯境

俄軍戰機攔截法軍大西洋-2偵察機（上圖）及英軍哨兵偵察機（下圖）。

黑海局勢持續緊張，俄羅斯國防部周四（20日）指當天在黑海國際水域上空，攔截法國及英國的偵察機，是俄軍戰機連續兩天在該空域阻止外國軍機飛近俄國邊界。

俄羅斯國防控制中心表示，軍方空域控制系統當時在黑海國際水域上空，發現兩個目標飛向俄國邊界，南部軍區防空部隊隨即出動一架蘇30SM戰機，前往識別目標。戰機機師在安全距離下接近目標，並識別它們分別是法國海軍大西洋-2偵察機及英國皇家空軍哨兵偵察機。涉事偵察機事後飛離俄國邊界，俄軍戰機亦返回基地。

在前一天的周三（19日），美國空軍一架RC135偵察機及美國海軍一架P8A海上巡邏機，在黑海空域遭俄軍蘇27戰機攔截；同日，另一架美軍RC135在波羅的海空域遭俄軍蘇27攔截。

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