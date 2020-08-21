1.5萬年前石塊　不列顛群島最古老藝術品

英國紐卡斯爾大學及自然歷史博物館的考古學家，近日檢視一批有1.5萬年歷史的史前石塊，分析石塊上的抽象刻紋後，認為是舊石器時代人類用來表達藝術情感。這意味着，該石塊相信是不列顛群島最古老的藝術創作。

該批共10塊的小石板塊，在2014年至2018年於法國諾曼第半島外海的英國王家屬地澤西島萊斯瓦蘭（Les Varines）出土，年期可遠溯至末次冰期。紐卡斯爾大學考古學高級講師康納勒（Chantal Conneller）表示，他們在石塊上發現許多幼細的幾何刻痕線條，當中有直線、曲線及同心圓。

當中大部分是抽象線條，也有一些可能是呈現動物、地勢及人的形象，這些線條是一層疊一層或重覆刻上，證明是有人刻意刻劃上去。研究人員又發現，出土這些石板的地方當時是用來作爐床，而其中3塊小石板是嵌於一塊用來鋪整地面的花崗石板中，因此他們認為這些小石板是家居用途，而非用作工具。

研究人員指，考古學家曾在法國、西班牙及葡萄牙曾出土同類的小石板，證實屬舊石器時代晚期的馬格德林（Magdalenian）文明，該文明是早期藝術興起的時期。研究人員因此認為，是次發現的亦是馬格德林文明藝術創作，亦是英國不列顛群島發現的最古老藝術創作品。有關研究周三（19日）刊於學術期刊《PLOS One》。

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