水力發電廠短路爆炸　至少6死3失蹤

印度泰倫加納邦南部一座水力發電廠地下設施周四（20日）疑因短路導致爆炸，困住30名工人。大批搜救人員趕到現場，救走21人。當地能源部長周五（21日）表示，已尋獲6具屍體，正尋找3名失蹤工人下落。

當地傳媒報道，地下其中一座發電機組當晚發生爆炸後迅即起火，濃煙其後淹沒其餘機組。15人成功從其他通道逃出，另有9人獲搜救人員救走。由現場影片可見，火勢相當猛烈，亦冒出長長火舌，煙霧更是不斷往上升；數名工程師帶同滅火器，闖進其中一處起火地點滅火。

由於現場滿是濃煙，搜救工作受阻。南部泰米爾納德邦一座國營發電廠本年7月曾發生爆炸，造成5死16傷。

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