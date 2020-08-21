韓前官員聲稱金正恩已昏迷　近期照片全屬偽造

北韓領袖金正恩有傳向其胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正下放部分權力，減少施政壓力。南韓傳媒周五（21日）引述消息報道，來自中國消息顯示金正恩已昏迷不醒。

《南韓先驅報》引述金大中總統時期的幕僚張誠珉消息指，除非北韓領袖病得很重，或因政變而被取代，否則不會下放權力。他另提到，從中國得來的消息顯示，金正恩已昏迷不醒，質疑北韓近月發布的照片全是偽造。

張誠珉稱：「我估計他（金正恩）已陷入昏迷，但生命尚未結束。北韓無法長期維持（權力）真空狀態，且未形成完整繼任模式，故金與正才被推到前台。」金正恩4月中旬一度「神隱」20天，期間流出多種病重傳聞。

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