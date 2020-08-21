男子午睡忽覺胸翳悶　扎醒驚見獅壓心口

印度古吉拉特邦一名男子日前在家中午睡時，突然感到胸口受壓，張眼赫見一隻母獅伏在身上。所幸他吃驚之餘仍能盡量保持鎮定，奮力推開獅子。母獅似乎沒料到男子這一擊，嚇得呆站片刻，然後施施然離開。當局接報派人調查未見獅蹤，但在樹林發現疑是獅子留下的腳印。

印度傳媒周一（17日）報道，居於安雷利縣一條鄉村的凱萊雅（Vipul Khelaiya）聲稱，當日獨自一人在小屋中午睡，期間突然感到胸口似被外物重壓，耳邊更傳來一陣吼叫聲。他睜眼一看，一頭母獅竟然近在眼前，令他大吃一驚。

凱萊雅表示，求生本能令他立即恢復冷靜，用盡氣力把母獅從身上推開。而母獅不虞凱萊雅有此一着，似意識到他並不是個好獵物，於是默默地離開，逃入森林中消失。村長知悉凱萊雅的驚險遭遇後表示，過去曾有獅子從保護區走出來襲擊牲口，這是首次聽說牠們找上人類。

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