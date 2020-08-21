美術學院推「無所事事」獎學金　鼓勵探討成功真義

德國一間美術學院在今年9月開始的新學年，為學生提供3個獎學金名額，要求的竟是學生在來年「無所事事」。該獎學金目的是鼓勵學生，思考社會主流認為「做事」才是有效率和步向成功的固有想法。

漢堡美術學院周三（19日）在網站公布獎學金申請細則，指將提供3個各1600歐元（約1.5萬港元）的獎學金。申請獎學金的學生需說明不想做甚麼事、維持多久、為何特別不想做這事等。學生需在今年11月6日至明年5月9日期間落實執行計劃，完成後需撰寫報告書。評審委員之後會在申請學生中，挑選出獎學金得主。

負責這項獎學金的建築師及設計理論家馮波里斯（Friedrich von Borries）表示，計劃並非開玩笑，而是希望學生可以認真地探討，個人如何可以改變社會對「成就」的既定觀念。

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