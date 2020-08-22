政府擬立例狗主一日放狗兩次　新法惹爭議

德國傳媒周四（20日）報道，政府將推出一項新法例，規定狗主每日須至少遛狗2次，每次至少1小時。消息一出引發民間熱議。

報道指農業部長克倫克納（Julia Kloeckner）遵照專家建議，將要求狗主每日必須帶愛狗散步2次，合共最少1小時。此外，狗主亦不得讓狗隻過長時間配戴狗鏈，以及讓狗隻獨留在家一整天。新法例將於明年實行，16個聯邦州將各自負責執行。

有關法例引來民眾爭議，支持者認為寵物犬不是玩具，新法例顧及牠們活動和「放電」的需要。反對者則認為，政府強制規限犬隻的活動是不切實際，而且根本無法知道狗主是否遵守執行。一名專業犬隻訓練員亦指，犬隻的運動量取決於其健康狀況、年齡和品種，不能一刀切規定狗主遛狗的次數和時長。

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