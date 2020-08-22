傳黑海發現新天然氣田　或可滿足國內20年需求

英媒周五（21日）引述消息報道，土耳其將宣布於黑海新發現大量天然氣田，存量規模或可滿足土耳其未來20年的能源需求；若成功展開商業化開採，將有助該國減少對進口能源的依賴。

土耳其總統埃爾多安周三（19日）向能源業官員表示，即將宣布一個好消息，預示該國將進入「新時代」。其言論令土耳其能源公司的股價急升，亦把土耳其貨幣里拉從本周低位推高。埃爾多安當時沒有透露詳情，但報道引述消息指，正是關於在黑海新發現的天然氣。

土耳其首艘鑽井船「征服者」（Fatih）自上月下旬，開始在土耳其以北、黑海西部代號「Tuna-1」的鑽探點工作。消息指，該鑽井船在該處發現天然氣，預計存量達8000億立方米，要開採生產可能需時7至10年，估計投資成本為20億至30億美元（約155億至233億港元）。

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