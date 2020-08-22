浮潛時遭毒魚猛刺　青年當場休克喪生

西班牙希羅納省一名16歲青年日前與家人在附近沙灘遊玩，浮潛期間被一條有毒的魚刺中下顎，當場休克喪生。

涉事少年到布拉瓦海岸單獨在海灘浮潛，其家人半小時後仍未見他回來，到處找尋，並通知救生員。其他泳客15分鐘後在海中發現他，救回岸後經長時間施救，終返魂乏術。

眾人初時以為少年是溺斃，但醫護人員檢查他的屍體後，發現他氣管附近有一個2至3毫米的小傷口，臉部亦有數個瘀痕。驗屍後，證實他被一種名為斑尾擬鱸（Spotted weever）的魚咬到或刺到，引發過敏性休克致死。

少年的父母事後發聲明，表示少年在離岸約100米發現一隻水母，繼而見到一條色彩繽紛、貌似無害的魚；少年從遠距離拍攝了30秒，但在最後一秒，該條魚突然消失，原來已游到他下顎處並刺了一下，令他即時死亡。

斑尾擬鱸最長可達45厘米，背部有3條毒刺，居於淺水石堆周圍。一旦被牠刺中，傷口會灼痛，可以熱水紓緩，其毒性可致暈眩、惡心、失去意識甚至休克死亡。

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