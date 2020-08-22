歐美達成有限度貿易協議　美龍蝦免關稅

美國和歐盟之間多項貿易爭端未解決之際，雙方周五（21日）意外達成一項有限性的貿易協議，美國龍蝦進口歐洲將免關稅，可被視為雙方致力降低貿易緊張關係的首項成果。

美國貿易代表萊蒂澤和歐盟貿易專員霍根（Phil Hogan）發表這項聯合聲明，頗令外界感到意外。2人在聲明中指：「我們想以此減關稅案來標記一個進程的開端，將引領達成更多協議，創造更自由、公平與互惠的跨大西洋貿易。」

美國總統特朗普2017年依其保護主義議程，對歐洲和其他夥伴進口鋼鐵和鋁品課徵關稅，結果引發跨大西洋貿易緊張關係。一名歐盟消息人士表示：「我們將此視為歐盟與美國降低彼此爭議的第一步。」

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