新冠肺炎：漠視限聚令出席80人聚會　農業部長擬請辭

愛爾蘭施行嚴厲措施對抗新冠肺炎，惟農業部長卡利里（Dara Calleary）被揭違反規定，與駐歐盟執行委員會代表霍根（Phil Hogan）等人到酒店出席一個有80多人的聚會，引起公憤。卡利里事後致歉，有指他周五（21日）引咎辭職，並獲總理瓦拉德卡接納。

當地政府周二（18日）頒布新的防疫措施，包括把室內聚會人數收緊至最多6人。惟新措施生效翌晚，卡利里、霍根和一批現任和前任官官員，到一間酒店內參加高爾夫球協會主辦的宴會，違反了限聚令人數。

卡利里周四（20日）在Twitter發聲明致歉，稱因應疫情及更新了的公共衞生指引，他們不應出席該活動。惟短短2小時內，有逾2000網民留言回應，當中許多人對卡利里等人的行為表示憤怒，因不少民眾為遵守限聚令而無法參加葬禮，婚禮或取消假期。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020