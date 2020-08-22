新冠肺炎：下月對新西蘭和汶萊重開邊境　毋須隔離

新冠肺炎疫情下，多國實施封關。新加坡衞生部門周五（21日）宣布，從下月1日開始向新西蘭和汶萊重開邊境，旅客抵達後須接受病毒檢測證明沒有染疫，但毋須隔離。而其他低風險國家或地區入境旅客的隔離期減至7天，包括中國內地、澳門及台灣。

抗疫跨部門工作小組周五在記者會宣布，下月起來自新西蘭和汶萊的旅客，若入境前14天內一直待在當地，不論任何原因都可入境新加坡；抵達後要接受病毒檢測，證明沒有染疫後便可在該國活動，不用居家隔離檢疫，但要自行承擔在當地因新冠肺炎產生的醫療費用。

新西蘭和汶萊的旅客亦要在入境前7至30天內，預先申請航空通行證，可於下月1日起申請，最快於下月8日入境。但從這兩國入境的新加坡公民、永久居民和長期證件持有者，則毋須申請航空通行證。

另外，從感染風險較低國家或地區入境新加坡的旅客，隔離檢疫期由14天減至7天，並可在住處居家隔離，隔離結束後再接受檢測。這些國家或地區包括中國內地、澳門、台灣、維多利亞省以外的澳洲、越南和馬來西亞，而其他國家或地區的旅客則要繼續在特定設施隔離。

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