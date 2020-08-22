罷工工人領袖被捕　盧卡申科再斥美煽動叛亂

白羅斯政府為求阻止反政府示威繼續，周五（21日）拘捕一名罷工工人領袖，並向多名成立協調委員會的反對派人士問話，甚至威脅示威者會面臨刑事起訴。掌權26年的總統盧卡申科承諾會迅速粉碎動亂，亦再次指控美國和歐洲煽動叛亂，要求西方國家先管理好內部事務。

有數千名民眾無視當局警告，周五在首都明斯克聚集，組成人鏈促請盧卡申科下台；亦有數百名司機響應示威而慢駛、按起喇叭，導致交通堵塞，癱瘓多條街道。同時，全國多間國營企業及工廠員工周一起罷工，內政部長指當局已拘捕一名在巨企明斯克汽車廠發起罷工的搞手，但沒有提供詳情。據悉，索利戈爾斯克一名罷工領袖避過安全部門的追捕，逃到烏克蘭。

盧卡申科指控美國策劃和組織全國動亂，而歐洲則配合煽動，要求他們先管好自己的內部事務。他形容反對派人士是西方國家的傀儡，誓言會迅速採取強硬措施穩定局勢。對於國營電視台有數百名員工罷工，盧卡申科指會有多名俄羅斯記者工作填補空缺。

流亡海外的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭接受英國廣播公司訪問時，表示會堅持到底，促請支持者繼續罷工，認為如果示威退後一步，反對派民眾將會變成「奴隸」。

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