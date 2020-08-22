涉為俄做間諜　美前特種部隊上尉被捕

美國一周內偵破兩宗涉及中俄的間諜案，一名自稱是「俄羅斯之子」的維珍尼亞州男子，在俄國情報人員鼓勵下加入美軍，更成為陸軍特種部隊上尉，期間把軍中機密資料交予俄方。他周五（21日）被控串謀收集或提交國防訊息以協助外國政府，一旦罪成最高判處終身監禁。

45歲被告德賓斯（Peter Debbins）在明尼蘇達州出生，被捕時定居維珍尼亞州蓋恩斯維爾。由於母親是前蘇聯人，所以他對俄羅斯深感興趣，1994年至2010年間多次訪俄，並在車里雅賓斯克（Chelyabinsk）認識現任妻子；二人1997年在當地結婚，女方之後入籍美國，而岳父是俄國軍官。

美國司法部控罪書指，德賓斯1996年在車里雅賓斯克留學時，首次與俄國情報人員接觸及會面，他提到有意從軍，形容自己是「俄羅斯之子」及政治立場是「親俄反美」；兩年後，德賓斯開始在美國陸軍服役，俄方情報人員鼓勵他要好好服役，並給予「伊卡爾‧列斯尼科夫」（Ikar Lesnikov）的代號。

德賓斯起初在化學部隊服役，1998年至1999年派駐南韓，期間藉休假訪俄並再與接頭人會面。此時他才知對方並非聯邦安全局人員，而是來自俄軍總參謀部情報總局，並提供所屬部隊人數、裝備及任務等資料。控罪書指德賓斯當時自視為俄國的「忠實子民」，認為美國過度支配世界，需要削減勢力範圍。

在俄方情報人員鼓勵下，德賓斯2003年加入俗稱「綠扁帽」的陸軍特種部隊，直至兩年後退出現役部隊，期間先後派駐德國及阿塞拜疆，並獲得「最高機密」的安全權限。惟他加入後不久再次赴俄會見接頭人，交出所屬部隊的規模、人數、駐守地點、角色等資料；對方以干邑及俄軍制服作為禮物送給他。

2008年，德賓斯以尋找商機為由前往俄羅斯，並向俄方情報人員提供美軍機密資料，包括過往所屬「綠扁帽」部隊在高加索地區的任務及活動，更交出前「綠扁帽」同袍的資料，協助俄方判斷當中哪些人會與俄國情報部門合作。他2005年至2010年間是陸軍後備役士兵，期間為製鋼商及運輸公司工作。

這是美國近日第二宗涉及間諜活動的案件，「港產雙面間諜」、前中央情報局（CIA）僱員馬玉清涉嫌向中國出售美國機密，本月14日在夏威夷落網。助理司法部長德默斯形容，俄羅斯及中國是最具惡意的敵人，兩宗案件反映美方必須繼續警惕來自這兩個國家的間諜活動；又批評德賓斯危害美國國家安全。

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