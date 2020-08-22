參與暗殺侵犯人權　美簽證限制14伊朗人

周五（21日）是悼念恐怖主義受害者國際日，美國國務卿蓬佩奧當日宣布，對14名伊朗人員實施簽證限制，指控他們涉嫌代表伊朗政權粗暴侵犯人權，其中13人被指參與1990年在瑞士暗殺伊朗反對派的行動。

蓬佩奧發聲明表示，為了紀念恐怖主義下的受害者，美國國務院對14名嚴重侵犯人權的伊朗人實施簽證限制，以示支持世界各地眾多的伊朗政權受害者。其中13人被指與伊朗反對派領袖拉賈維（Maryam Rajavi）1990年在瑞士住所附近遭槍殺一事有關，他們涉嫌冒充伊朗外交官，在伊朗政府的最高命令下展開暗殺行動，但國務院並無公布他們的身份。

另一名受制裁的人是惡名昭彰的德黑蘭埃溫監獄（Evin Prison）獄長蘇里（Hojatollah Khodaei Souri），他被指監督一個實施酷刑和其他非人道或懲罰行為的機構，該監獄用來打壓抗爭者和記者，並關押外國人作為人質，以迫使外國政府讓步。

另外，美國周四（20日）正式以沒有執行2015年核協議為由，要求聯合國恢復對伊朗的所有制裁，但其餘4個安理會常任理事國反對。美國周五再遭15個安理會成員國致函反對，包括盟友英國、法國、德國以及中國、俄羅斯等。

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