楊潔篪到訪南韓 雙方將力促中方領導人訪韓事宜

中共中央政治局委員楊潔篪在南韓釜山展開為期兩日訪問，周六（22日）與南韓國家安保室室長徐薰，在釜山威斯汀朝鮮酒店會面。韓聯社報道，雙方會面近4小時，就朝鮮半島局勢等交換意見，並商定將繼續就中國國家主席習近平訪問南韓等具體事宜保持協商。中方重申，南韓將是習近平優先訪問的國家。

報道指，楊潔篪此次應徐薰邀請到訪，會面至下午1時34分結束，雙方之後共進午餐。兩人在會面中，就兩國聯防聯控、加強高層交流、中日韓領導人會議舉辦事宜、朝鮮半島和國際局勢等問題交流。

兩人會面後接受傳媒訪問。徐薰表示，雙方就各個問題充分廣泛交流，是一場非常有益的對話；楊潔篪亦稱展開了非常充分良好的對話。雙方商定待新冠肺炎疫情穩定，將盡快促成習近平訪韓。

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