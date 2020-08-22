日防相視察橫田基地　指中國在日本周邊非常活躍

日本防衞相河野太郎周六（22日）早上前往東京美軍橫田基地，視察導彈防禦中樞、日本航空自衞隊航空總隊司令部。他其後向航空自衞隊員訓示，提到中國在日本周邊活動非常活躍。

河野在橫田基地視察後，確認對北韓彈道導彈和日本周邊空域的監視狀況。他提到北韓力爭提高彈道導彈的能力，而中國在日本周邊的活動也十分活躍，強調安全保障環境愈來愈嚴峻。他呼籲航空自衞隊員肩負國家和平與安全的責任，勤奮執行每天的任務。

河野當日下午與駐日美軍司令施奈德（Kevin Schneider）舉行會談，預計將因應放棄陸基神盾導彈防禦系統計劃，討論日本政府正研究的新導彈防禦計劃，以及中國加強在東海和南海活動的問題。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020