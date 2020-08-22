第7輪談判未有進展　歐盟斥英浪費時間

英國與歐盟第7輪談判繼續僵持，歐盟英國脫歐首席談判代表巴尼耶周五（21日）表示，雙方在多個領域未達成共識，形容談判進度是「後退多於前進」，相信現階段難以達成協議。英國脫歐首席談判代表弗羅斯特則認為，即時雙方有分歧，談判仍取得少許進展。

巴尼耶對於新一輪談判感到失望和擔憂，他指雖然雙方在能源合作、工會參與和反洗黑錢方面取得進展，但在開放公平競爭及漁業平衡等領域仍有分歧，直斥英國浪費時間和低估達成協議的重要性，相信現階段沒辦法達成共識，說：「很多時候，我覺得後退多於前進。」

不過，弗羅斯在會後發表聲明，批評是歐盟拖慢進度，說：「歐盟堅持要先解決政府援助和漁業問題上的分歧，之後才推進到其他實質性事項，這在談判進展上造成不必要困難。」

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