馬德琳案主犯曾向兒童露體　同行男子疑為同謀

英國女童馬德琳（Madeleine McCann）13年前在葡萄牙阿爾加維地區，其後被殺害。案件有新進展，英媒周六（22日）引述警方消息報道，涉案疑犯布呂克納（Christian Brueckner）2017年於葡萄牙另一宗兒童性侵案中曾有一名同黨，但其後逃逸，或曾參與馬德琳一案。

警方消息指，布呂克納與一名身高相若的金髮男子，曾於2017年結伴參與葡萄牙梅西尼村莊的節慶活動，兩人隨後去了兒童遊樂區。當天，布呂克納在4名8至12歲的孩子前脫褲裸露身體，一名休班女警及4名家長出手制止，目擊者指另一名金髮男子則逃離現場，事件最終沒有提上法庭。

馬德琳案中的目擊者曾稱，在馬德琳失蹤前數小時，曾在其住所外見過兩名金髮男子，一人如布呂克納有藍眼睛，另一人則是綠眼睛，特徵與布呂克納及其出現在遊樂區的同黨相似。布呂克納今年6月被列為馬德琳案的主犯，他目前因毒品罪行而被關押在德國的基爾監獄，並因2005年於普拉亞達盧斯強姦一名美國老婦而要再服刑7年。

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