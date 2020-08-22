花園景觀列國家遺產保護名錄　戰後兒童滑梯上榜

英格蘭遺產委員會與花園信託基金合作3年，在景觀專業人士和民眾的建議下，周五（21日）公布將英國在第二次世界大戰結束至1990年代初期間設計的多個戰後公園、花園和景觀，列入英國國家遺產二級保護名錄，包括一座建於1970年代的兒童滑梯。

該兒童滑梯是由城市建築師布朗（Michael Brown）設計，坐落在倫敦威斯敏斯特，深受兒童歡迎，是在該時期碩果僅存的遊樂場地。委員會現將它納入二級保護建築，稱只有少數遊樂設施納入其中，是次決定頗為大膽及具創意。委員會亦讚揚布朗的作品乃「最完整的公共房屋計劃」。

委員會表示，每項遺產都很特別，所以才要加以保護。除了兒童滑梯外，還有約20項建築獲升級或列入二級保護名錄，當中不乏花園園林，為市民提高生活質素。例如倫敦北部卡姆登於1968年落成的亞歷山德拉道公園，園中種有果樹，以圍牆構成下嵌式公園為一大特色；另有位於切爾西的羅珀花園，連同其覺醒雕塑一同入冊。

● 英國國家遺產二級保護名錄部分新增名單

布魯內爾邨（倫敦）

黃金街邨（倫敦）

亞歷山德拉道公園（倫敦）

羅珀花園（倫敦）

甘迺迪紀念景觀（薩里郡）

金寶公園（白金漢郡）

聖凱瑟琳學院（牛津）

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