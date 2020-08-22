13歲女童創新型遙控滑板　未來體育比賽奪冠

英國工程技術學會（IET）早前在疫情期間舉行「未來運動比賽」，鼓勵孩子發明一項新運動項目或運動用品，比賽結果近日出爐。來自伯恩茅斯的一名13歲女童以新型遙控滑板奪冠，作為勝出獎品之一，IET更將其設計實體化。

13歲的蓋瑞（Charlotte Geary）設計的「Electrodeck」遙控滑板，以藍牙遙控器控制速度和方向，滑行時速可達16公里。評審認為，蓋瑞把滑板電動化的設計十分創新，可讓用家在不離開滑板的情況下更快滑行及做出更多花式動作，為未來運動增添令人興奮的元素。

該比賽徵集5至13歲兒童的參賽設計圖，第2名的得主是來自倫敦的9歲女童岡迪（Isabella Watson-Gandy），其作品「Boing Boots」可讓用家打籃球時腳步更輕快。其他參賽作品還包括一個可與用家一起踢足球的機械人，及可向運動員射出炸雞塊「醫肚」的槍。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020