貨機首都起飛墜毀　至少17死1人生還

南蘇丹一架運載貨物及現金的貨機周六（22日）從首都朱巴國際機場起飛後，在附近民居墜毀，造成至少17人死亡，1人生還。貨機殘骸事後起火，民眾湧往現場試圖取得部分鈔票，當地航空部門正調查事故原因。

失事的安26型貨機屬於South West Aviation航空公司，朱巴國際機場表示，貨機有2名機組人員及15名乘客，當地時間早上9時起飛，計劃前往西北部城鎮瓦烏及阿維爾。貨物清單顯示，機上載有電單車、輪胎、電池、食物、非政府組織工作人員的薪金。

有目擊者表示，意外現場有一人被發現後送往醫院搶救，暫未知是機上抑或地面人員。2018年，涉事航空公司一架飛機在東部湖區墜毀，導致機上17人死亡。總統基爾（Salva Kiir）翌年4月禁止服役20年的飛機運送人員，只能運載貨物，藉此減少空難。

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