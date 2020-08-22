甘地遺物金絲眼鏡　26萬英鎊成交

甘地生前佩戴的眼鏡（小圖）吸引來自世界各地的買家競拍。（Getty Images黑白圖片）

英國東布里斯托爾拍賣行周五（21日）拍賣印度已故國父甘地的遺物、一副圓形金絲眼鏡，最終以26萬英鎊（約265萬港元）成交，遠超估值1.5萬英鎊（約15.2萬港元），由一名美國收藏家投得。

拍賣行表示，該副金絲眼鏡是本世紀的明星拍賣品，吸引來自世界各地的買家參與長達6分鐘的熱烈電話競投。眼鏡原主人是一名來自英國芒哥斯菲爾（Mangotsfield）的老翁，他將與女兒平分拍賣所得的金額。

甘地經常把隨身物品贈予曾幫助過他的人，原物主的叔叔早年到南非出差時，獲甘地贈予該副眼鏡報謝，之後代代相傳達50年。不識寶的後人早前將該副眼鏡以白信封塞進東布里斯托爾拍賣行的信箱，獲拍賣行證實眼鏡其實是甘地遺物。

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