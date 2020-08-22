鬼新娘夜訪工地？　閉路電視拍下驚悚一幕

英國伯明翰一名保安公司老闆聲稱，工地裝設的監視器日前錄到一名穿着詭異的「鬼新娘」在工地行走的恐怖畫面，派員現場查證後卻發現人蹤杳然。照片上傳至社交網後，引來網民熱議，有人質疑照片是修圖所得。

47歲的利斯（Adam Lees）表示，他在負責工地裝設了能自動偵測運動行為並攝下的攝影機，惟周二（18日）凌晨1時53分傳回的照片可見，一名女子身穿疑似白色婚紗，身體微斜及手捧不明物件。

利斯憶述指，收到照片後已在3分鐘內要求現場人員巡邏，但現場一切正常，無人入侵的迹象，令他感到不寒而慄。有網民質疑照片真偽，但利斯堅稱照片百分之百是真的。亦有網友幽默地為鬼新娘加上安全裝備，以示工地安全的重要性。

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