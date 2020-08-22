評論員稱　安倍3年前曾研授勳予李登輝

台灣的前總統李登輝上月30日逝世後，日本當地出版《李登輝秘錄》。該書作者河崎真澄周六（22日）表示，日本首相安倍晉三的政府3年前，曾研議是否向李登輝頒授勳章，又認為上皇明仁有意訪問台灣。

產經新聞論說委員河崎真澄周六在東京發表演說，他指去年5月日本進入令和新時代，平成時代的日皇明仁曾到塞班島、帛琉、菲律賓悼念二戰戰亡者，只餘下台灣及朝鮮半島還沒去慰靈，因此認為明仁想以上皇的身份訪台。他稱去年曾問日本台灣交流協會台北事務所前代表池田維，明仁是否有可能訪台，對方回答「有可能」。

此外，河崎真澄透露，安倍晉三政府內部曾研議是否向李登輝授勳，台灣當局亦有人打探這個可能性。去年4月，河崎真澄詢問時任內閣副官房長官萩生田光一此事，對方回答「此事還沒取消」。

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