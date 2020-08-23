暑假近尾聲　國民紛返回大城巿致交通繁忙

法國上周六（22日）是暑假倒數第2周末，預料大批出外度假國民開車回家，公路交通情況列為全國最繁忙紅日。

政府專門監察交通情況的網站發表新聞公布稱，這周末前後4天的道路來回兩方向將非常繁忙，堵塞情況最嚴重。

距離開學只剩下一周，不少在外度假的家庭上周六陸續回家，返回大城市，當日被列為交通最繁忙的紅色日子。上周五（21日）、周日（23日）和周一（24日）列為橙色日子。同時期出外度假的人，在上周六也可能遇到大塞車，地區包括中部里昂、羅納河谷和南部地中海沿岸。周日以後從大城市出外方向的交通將較暢順，列綠色日子。

駐法國記者呂靜儀報道

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