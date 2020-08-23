世界最快雪糕車　時速近119公里

雪糕車是童年歲月的象徵，總是引得孩童翹首以盼。英國一名發明家近日發明了一輛比現行更環保的雪糕車，並以近119公里的最高時速，成功打破健力士世界紀錄，成為世界上最快的雪糕車。

健力士官方上周三（19日）表示，希納（Edd China）發明的環保雪糕車，在約克郡埃爾溫頓機場打破健力士世界紀錄。希納表示，創作靈感來自他發現倫敦部分行政區因排放問題而禁止使用雪糕車發動機，最後他將一架跑車的柴油發動機改裝成靠電驅動。

希納擬未來將發動機改裝方法公開，以便雪糕車在不污染空氣的情況下繼續行駛。算上今次，希納迄今已創下6項有關汽車速度的世界紀錄，下一個目標是打破最快電動購物車的世界紀錄，目前紀錄的最高速度是每小時113公里。

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