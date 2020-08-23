與男基督徒拍拖　回教少女遭家人削髮毆打

法國東部杜省一名17歲女回教徒因與基督教徒男子拍拖，並打算結婚，結果遭家人暴力虐待。

女子原籍波斯尼亞，與父母於2017年去到法國，住在比桑松市東北面。她上周一（17日）遭到父母家人暴力虐待，強行被剪掉頭髮和毆打。數月前該女子認識了同樓一名20歲男鄰居，後者原籍塞爾維亞和信奉基督教。兩人成為戀人，報道稱女子向家人表示有意與對方結婚，但遭到女方家長強烈反對。

根據司法部資料，他們兩人出走4天後，於上周一返回比桑松，由男方家長陪同前往女子住所，隨即發生暴力情況。女子被拖到房間內，先遭母親掌摑，繼而被家人毆打。男友與父母離開住所出外求助。房間內有女子父母、叔父夫婦，她臉部和身體被拳打腳踢。父親還把剷髮器交給叔父，由他剷掉女子頭髮。

不久後男友家人與警員到場，女子送往醫院治療，獲停工休假14天。受害女子的父母和叔父涉嫌集體暴力對待未成年人士被捕及拘留，最高刑罰可判10年監禁和15萬歐元（約137萬港元）罰款。他們目前暫獲假釋，處於司法監管，禁止與女兒聯絡。受害人獲得司法保護。內政部長達爾曼寧上周五（21日）譴責這虐待野蠻行為，強調要嚴刑處罰。

駐法國記者呂靜儀報道

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