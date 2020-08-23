新冠肺炎︰萊比錫辦室內演唱會　了解傳播情況

德國科學家在上周六（22日）舉辦室內演唱會，模擬3個不同防疫情況，以了解新冠肺炎如何在演唱會場地傳播。研究初步結果將於今年秋季公布。

該個實驗性演唱會由哈勒大學（Halle University）的研究員在萊比錫舉行，由唱作歌手本茨科（Tim Bendzko）為1500位18至50歲志願觀眾表演。觀眾事前接受檢測，證實沒有確診，每人入座前獲發防護臉罩以及螢光消毒搓手液，以追蹤哪些物件表面觀眾接觸得最頻密。

三場演唱會，第一場景模擬疫情爆發前，全無社交距離；第二場景為衞生措施加強並實施較大社交距離；第三情景為入場人數減半，人與人之間實施1.5米社交距離。負責這次研究的莫里茨（Dr Stefan Moritz）指實驗只徵集3分1的志願者，因為不少人外出度暑假，而且有人擔心受感染，但他認為實驗過程順利。

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