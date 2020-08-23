報告︰北韓互聯網使用率為0%　低於非洲貧困國

韓媒周日（23日）引述數據網站報告報道，指出北韓全國的互聯網使用率為0，是全球230個國家中，唯一一個禁止居民使用互聯網的國家。而非洲國家南蘇丹和厄立特里亞等，雖然生產總值比北韓為低，但網絡使用人口比例取勝，約有8%。

美媒自由亞洲電台（RFA）近日引述數據網站視覺資本（VisualCapitalist）與Datareportal數碼平台的報告顯示，北韓約2572萬人口，均無法連上網絡，只能使用北韓內部區域網絡「光明網」，在調查的多個國家中屬最低水平。由於無法使用互聯網，北韓Facebook、Twitter等社交網站使用率亦為0%，在調查國中排名墊底。

兩家機構對230個國家的互聯網使用率和社交網站使用率等數據進行分析，北韓是唯一一個禁止居民使用互聯網的國家。其他低排名的國家包括網絡使用率為8%的南蘇丹和厄立特里亞，10%的布隆迪和索馬里亞。美國網絡安全專家夏（Matthew Ha）指出，北韓國內生產總值（GDP）雖高於南蘇丹、厄立特里亞等，但因實施資訊封鎖政策，導致網絡使用率較低。

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