新冠肺炎︰新症近400宗　二級防疫措施擴至全國

南韓中央防疫對策本部周日（23日）通報，國內前一天急增近400宗新冠肺炎病例，已是連續10日新症破百。原限於疫情重災區首都圈的社交距離二級措施，同日起擴大至全國適用，此後兩周內非首都圈的娛樂場所、培訓機構等高危場所需停業，亦禁止室內50人以上、室外100人以上的活動。

南韓周日錄得397宗新冠肺炎病例，其中387宗屬本地感染，全國累計已有17399宗個案。首都圈疫情通過本月15日的光化門集會、職場、體娛設施、聚會等向全國蔓延，單日新症連日刷新5月初第二波疫情以來的新高，非首都圈病例更是首次破百。首爾愛第一教會相關病例已增至796宗，光化門集會相關病例亦增至104宗。

近日新症可見，首都圈疫情正向全國各地快速蔓延，近兩周感染途徑不明的病例佔比高達20.2%，刷新紀錄。政府同日將保持社交距離二級響應範圍，由首都圈擴至全境，但新症和集體感染病例較少的江原道、慶尚北道，只建議啟動二級響應，而不強制實施。

中央防疫對策本部副本部長權埈鬱表示，需設法在周末控制病例增勢，才有望扭轉不利局面。政府和專家普遍認為，人口流動較多的本周末和假日，是遏制疫情大流行的關鍵防線。

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