新冠肺炎︰維省增208新症　布里斯班恐爆疫

澳洲的新冠肺炎疫情反覆，維多利亞省周日（23日）錄得208宗新症，數字較前一日稍見回升；死亡個案則再增17宗。昆士蘭省當日新增2宗新症，均與布里斯班少年拘留中心群組有關，該市多地進入高度警戒，恐防爆發集體感染。

維省疫情有放緩迹象，省長安德魯斯（Daniel Andrews）揚言省內人民將能夠「打倒第二波疫情」，但警告違反封鎖令的人士可能令前功盡廢，又指如果太快放寬防疫措施，有機會該省迎來第三波疫情。相鄰的新南威爾士省周日則新增4宗新症，其中一名患者為悉尼港環迴碼頭萬豪酒店的保安，其感染途徑未明。

另在昆省，新增的兩名患者是原先布里斯班青少年拘留中心患者的親戚。拘留中心員工及少年接受檢測後均未發現感染個案，但當局憂慮早前離開中心的青少年當中恐有染疫者，或造成社區爆發。當局已於40個地點發出警戒，省長白樂琪（Annastacia Palaszczuk）指出維省第二波疫情正是源自大型家庭聚會，故有必要加強防疫警戒。

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