稱鄰國軍隊準備就緒　盧卡申科駐重兵護邊境

白羅斯反政府示威持續多日，總統盧卡申科上周六（22日）怒斥北約試圖分裂白羅斯，要求國防部採取最嚴厲措施，捍衞領土完整。北約否認指控，強調沒有在區內部署軍隊，不會威脅白羅斯或其他國家，稱北約的姿態純屬防衞性質。

穿上軍服的盧卡申科，當日前往鄰近波蘭的邊境城市格羅德諾（Grodno）視察，他繼續指控西方國家支援近期的大型示威，批評北約企圖分裂和推翻白羅斯、另設新總統，他又稱鄰國波蘭和立陶宛的軍隊已經準備就緒，因此決定在西部邊境駐重兵，捍衞領土完整。消息指，格羅德諾將於月底舉行大型軍事演習。

不過，北約強調盧卡申科的指控是毫無事實根據，否認在白羅斯鄰國部署軍隊。波蘭總統府對盧卡申科言論感到失望及驚訝，形容這是白羅斯的政治宣傳。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）則認為他幻想外國勢力威脅，是企圖轉移國內視線。另外，美國副國務卿比甘將到訪立陶宛，預料在維爾紐斯會晤白羅斯反對黨領袖季哈諾夫斯卡婭。

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