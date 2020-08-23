沙特聯軍攔截也門彈道導彈　擊落載爆炸品無人機

波斯灣局勢持續緊張，沙特阿拉伯官媒周日（23日）報道，以沙特為首的聯軍在上周六（22日）成功攔截也門什葉派叛軍青年運動，向沙特發射的彈道導彈，並擊落一架搭載有爆炸品的無人機。

沙特聯軍發言人馬利基上校（Turki al-Malki）指控，由伊朗支持的青年運動以平民和平民建築掩飾其導彈發射場，上周六向沙特南部城市吉贊（Jizan）的平民地區發射導彈，及派出載有爆炸物的無人機，但被聯軍成功攔截擊落。

沙特聯軍與青年運動在5月停火協議過期後，摩擦升溫。青年運動曾於今年2月擊落一架沙特阿拉伯戰機，沙特為首的聯軍其後於也門北部發動空襲報復，造成31死12傷，死者都是平民。

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